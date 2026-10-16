Dos personas de unos 65 años han resultado heridas, afortunadamente leves, este viernes tras la salida de vía de un turismo en la carretera de Vitigudino, a la altura de La Fuente de San Esteban, en la provincia de Salamanca.

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Tal y como informan fuentes oficiales, el aviso se ha recibido a las 05:43 horas, momento en el que se ha solicitado asistencia sanitaria para atender a los dos afectados.

Hasta el lugar de los hechos se ha dado aviso a Tráfico de Salamanca y a los servicios sanitarios de Sacyl.

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