Así fue la macrorredada de la Guardia Civil en la que se desarticuló una banda altamente especializada en robos con fuerza

En pantalones cortos, en el balcón de su vivienda y con las manos en alto. Así fue sorprendido el detenido en el barrio salmantino de El Zurguén durante el operativo desplegado en el marco de la operación ‘Venter-Feria’ este pasado jueves.

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Los agentes de la USECIC reventaron la puerta para acceder al interior del domicilio y proceder a la detención del sospechoso. Una vez dentro, lo introdujeron de nuevo en la vivienda, donde permaneció mientras los agentes llevaban a cabo el registro del inmueble.

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La actuación se enmarcaba en el dispositivo conjunto de la Policía Nacional y la Guardia Civil contra una presunta organización criminal dedicada a la sustracción de vehículos y a la comisión de robos con fuerza en establecimientos públicos de la provincia de Salamanca.

La investigación comenzó el pasado mes de mayo, tras detectarse un incremento de las sustracciones de vehículos estacionados en la vía pública en Salamanca y Santa Marta de Tormes. El análisis de las denuncias permitió relacionar los hechos y sospechar de la existencia de una estructura criminal organizada.

Durante los registros, los agentes intervinieron productos procedentes de los robos, dinero en metálico, joyas y diversas herramientas, entre ellas cuatro dispositivos de arranque empleados presuntamente para sustraer vehículos.

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