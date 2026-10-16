Aviso amarillo por lluvias y tormentas en Salamanca este viernes y sábado

La provincia de Salamanca estará inmersa en aviso amarillo durante las jornadas de este viernes y sábado. Con un viernes en el que gran parte del día ha habido altas temperaturas, la región charra verá un descenso pronunciado en las cifras de los termómetros.

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La Agencia Estatal de Meteorología ha explicado que este descenso se debe a una DANA en la zona del Mediterraneo, poniendo en alerta amarilla a Salamanca este viernes y a gran parte de España el sábado.

Las precipitaciones acumuladas en Salamanca será de 15 milímetros tanto en el Sistema Central como en el sur de la provincia hasta las 21:59 horas, mientras que habrá peligro bajo de tormentas con chubascos localmente fuertes y rachas fuertes hasta la misma hora.

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Para el sábado, el aviso amarillo se extiende al resto de la provincia de Salamanca, con lluvias y tormentas que pondrán en alerta a la región charra desde las 00:00 horas en la Meseta de Salamanca hasta las 13:59 horas, y desde las 6:00 hasta las 19:59 horas en el resto.