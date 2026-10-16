Mayoría salmantina en el equipo de campaña para el 29N del Partido Popular de Castilla y León

El comité de campaña del Partido Popular en Castilla y León contará con una buena representación de caras salmantinas. Isabel Blanco , vicepresidenta segunda de la Junta será quien dirija el organismo que coordinará la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. “Un equipo de primera división”, ha asegurado el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en declaraciones recogidas por la Agencia Ical.

En el equipo de Isabel Blanco está la salmantina Susana Sánchez, como responsable de la campaña del presidente, y Paloma Bonrostro, como gerente de la campaña. Además, el burgalés Javier Lacalle y Asunción Mayo se encargarán de los actos públicos y la movilización; el salmantino Bienvenido de Arriba, del 'mailing'; la zamorana Leticia García, del programa; la salmantina Inmaculada Encinas, del argumentario; Luis Domingo González, de los interventores y apoderados; José Manuel Hernando y Elena Rincón, del voto exterior y el voto por correo; María José de la Fuente, de actos sectoriales; Pelayo Fernández y Carlos Paramio, de prensa y comunicación; Carolina Valbuena, de movilización digital; Andrea Ballesteros, de la campaña digital y redes, y la alcaldesa de Gomecello, Rosa Esteban y Ricardo Gavilanes, de la asesoría jurídica.