Salamanca reúne a 150 participantes en la III Jornada Nacional sobre trastornos plaquetarios congénitos

El Salón de Actos del Hospital Universitario de Salamanca ha acogido este viernes, 16 de octubre, la III Jornada Nacional de Pacientes y Familias con Trastornos Plaquetarios Congénitos – D’Genes, un encuentro que ha reunido a 150 participantes, unos 50 de forma presencial y el resto en línea.

Publicidad Publicidad

La presentación ha sido organizada por el Servicio de Hematología y Hemoterapia del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA), el Grupo Español de Alteraciones Plaquetarias Congénitas (GEAPC) y la Asociación D’Genes, con la colaboración del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL).

Bajo el lema «Construyendo juntos el futuro de los trastornos plaquetarios congénitos», la iniciativa ha tenido como objetivo acercar el conocimiento médico y científico a los pacientes y sus familias, facilitando el acceso a información especializada de la mano de sus profesionales de referencia.

Publicidad Publicidad

Durante el encuentro se han abordado diferentes cuestiones relacionadas con estas enfermedades, entre ellas las trombocitopenias hereditarias, la salud de la mujer, los registros de pacientes y los biobancos, así como los avances en terapia génica y las nuevas estrategias terapéuticas.