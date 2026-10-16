Los maquinistas de Renfe convocan huelga este 29 de octubre

SEMAF, el sindicato ferroviario ha convocado huelga para el próximo 29 de octubre en horario de 00:01 horas a 23:59 horas en todas las empresas de Renfe y destinado especialmente a los maquinistas. Un parón a nivel estatal tras no llegar a un acuerdo Gobierno de España, Adif, la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria y Renfe.

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Al no llegar a diferentes acuerdos entre las entidades, han convocado esta huelga que podría afectar a los usuarios que viajan a través de este medio en toda España.

Por otro lado, una reforma laboral íntegra es uno de los motivos que le sha llevado a ello, según destacan medios como EL MUNDO, donde “la Administración y las empresas se escudan en la lentitud burocrática de coordinar a varios organismos. Es una excusa inaceptable cuando somos conscientes de que si hay voluntad son capaces de aprobar cualquier norma legal en cuestión de semanas”.