Prisión para dos de los cinco miembros de la banda que cometió cerca de 20 robos con fuerza en establecimientos de Salamanca

Dos de los cinco detenidos en la operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil contra una organización criminal especializada en el robo de vehículos y establecimientos, que se materializó en varios registros en diferentes puntos de Salamanca este pasado jueves, han ingresado en prisión tras pasar este viernes a disposición judicial.

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Para el menor de edad arrestado, por otro lado, se ha acordado una medida cautelar de régimen semiabierto, mientras que los otros dos detenidos restantes han quedado en libertad.

Cabe recordar que los cinco arrestados forman parte de la operación Venter-Feria, desarrollada para desmantelar un grupo al que los investigadores atribuyen presuntamente 25 sustracciones de vehículos y 18 robos con fuerza en establecimientos públicos en diferentes puntos de la provincia de Salamanca.

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La investigación, iniciada el pasado mes de mayo, permitió a los agentes detectar un patrón común en los hechos delictivos. Los sospechosos presuntamente sustraían vehículos para utilizarlos después en robos nocturnos en restaurantes, gasolineras y tiendas de alimentación, a los que accedían mediante el método del alunizaje o forzando los cierres.

Durante la operación, los agentes realizaron cinco registros domiciliarios y registraron también una vivienda que supuestamente servía como base de operaciones del grupo. En las actuaciones se intervinieron productos presuntamente sustraídos, dinero en efectivo, joyas y herramientas que podrían haberse utilizado para cometer los delitos, entre ellas cuatro dispositivos de arranque de vehículos.

La investigación ha sido desarrollada conjuntamente por el Grupo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Salamanca y la UDEV de la Policía Nacional, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca.