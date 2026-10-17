El Ayuntamiento de Salamanca destina nuevas ayudas al teatro local por séptimo año consecutivo

El Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado por séptimo año consecutivo su convocatoria de apoyo a la creación escénica para compañías profesionales locales. La iniciativa busca impulsar la producción de nuevos montajes en la ciudad, los cuales se estrenarán a lo largo de 2027 en el Teatro Liceo y otros espacios municipales.

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Las subvenciones varían según el formato y el público objetivo: entre 5.000 y 7.000 euros para público adulto, de 1.500 a 3.000 euros para montajes familiares de mediano/gran formato, y de 500 a 1.500 euros para pequeño formato familiar, sumando en varios casos un porcentaje de taquilla. Estas ayudas son compatibles con otros fondos y serán evaluadas por una comisión que valorará la calidad, originalidad, viabilidad y la participación de profesionales salmantinos.

Para optar a los fondos, las compañías deben tener residencia fiscal en Salamanca previa al 1 de enero de 2025 y presentar un único proyecto (individual o en colaboración). Las solicitudes pueden entregarse en la sede de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes o a través del registro electrónico municipal hasta el 20 de noviembre de 2026 a las 14:00 horas.