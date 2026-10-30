‘Andrómaca’, el poemario de Javier Sánchez que se presenta este viernes en Salamanca

La Torre de los Anaya acoge este jueves, 30 de octubre, la presentación de ‘Andrómaca’, un poemario del escritor Javier Sánchez Sánchez. La obra es un poemario de temática amorosa que aborda, desde una perspectiva lírica y simbólica, las diferentes etapas de una relación afectiva. La obra consta de cuatro parte, Locus amoenus, Eros, Thanatos y Citlallo ilhuicatl, donde se realiza un recorrido desde el nacimiento del amor y el deseo hasta la pérdida, la memoria y la esperanza.

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Para ello, el autor ha utilizado el lenguaje marcadamente metafórico y simbólico, recurriendo a imágenes procedentes de la naturaleza, la mitología clásica y la tradición bíblica para expresar experiencias personales y dotarlas de una dimensión universal.

Por otro lado, en el poemario también se trata el cuerpo de la persona amada como eje central, representado un espacio geográfico que puede ser recorrido, de modo que el paisaje y la experiencia amorosa se integran en una misma realidad simbólica. ‘Andrómaca’ se interpreta como un cancionero amoroso contemporáneo de raíz clásica que trasciende la experiencia sentimental individual para plantear una reflexión más amplia sobre el amor, el deseo, el paso del tiempo, la pérdida y la memoria. El acto dará comienzo a las seis y media de la tarde y la entrada es libre hasta completar el aforo.