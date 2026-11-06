La Armuña y su tradición agrícola, protagonista del nuevo catálogo de fotografías del Museo del Comercio

El Museo del Comercio y la Industria de Salamanca ha editado el catálogo fotográfico «La Armuña, tierra de miga. Retrospectiva fotográfica», una publicación que reúne cerca de 150 imágenes dedicadas a esta comarca salmantina y a su vinculación histórica con la agricultura, las legumbres y la actividad económica.

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El catálogo nace como recopilación de las diferentes exposiciones fotográficas que el Museo del Comercio ha dedicado durante los últimos años a La Armuña, en el marco de su colaboración con la Semana de las Legumbres, iniciativa promovida por la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). La publicación se suma así a las actividades de la edición de 2026, que se celebran estos días, del 3 al 7 de noviembre.

A través de las fotografías, el lector puede recorrer distintos aspectos de la identidad de esta comarca: su patrimonio arquitectónico, los trabajos del campo, las miradas de sus habitantes, los depósitos de grano y agua, las industrias, la religiosidad y sus paisajes. Un recorrido visual que permite documentar y poner en valor el territorio y las actividades que han configurado su historia.

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La publicación responde también al compromiso del Museo del Comercio con la divulgación de las legumbres y la promoción de los productos agroalimentarios de calidad. Las lentejas de La Armuña, los garbanzos de Fuentesaúco, las judías de El Barco de Ávila y los garbanzos de Pedrosillo forman parte de un patrimonio productivo que, además de su dimensión agrícola, representa un importante legado comercial e industrial para Salamanca.

El catálogo cuenta con 84 páginas y una tirada de 250 ejemplares. Los textos y las fotografías son de Ángel Centeno Cabezas, Andrés Manuel Ñíguez Carbonell, Vicente Sierra Puparelli, Victorino García Calderón y el propio Museo del Comercio.

La publicación se encuentra a la venta por 14 euros, tanto en el Museo del Comercio como en la Tienda de Turismo de Salamanca. Este importe corresponde al precio de coste del catálogo, por lo que su comercialización no tiene ánimo de lucro. Además, con cada ejemplar se entregará, hasta agotar existencias, un saquito de 500 gramos de lentejas de La Armuña.