Salamanca volverá a convertirse en punto de encuentro para el arte y la creación contemporánea del 13 al 15 de noviembre con la celebración de la tercera edición de Open Studio Salamanca. La iniciativa reunirá a 58 artistas de distintas disciplinas en 14 espacios culturales de la ciudad, que abrirán sus puertas para mostrar sus trabajos y acercar sus procesos creativos al público.

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El objetivo de estas jornadas es dar visibilidad al trabajo de los artistas y agentes culturales de Salamanca, dinamizar el circuito artístico local y favorecer el encuentro entre creadores, comisarios, gestores culturales y visitantes.

El proyecto nació en 2021 de la mano de Ora Labora Studio y los artistas Lidia Martín Pinzolas y Francisco Javier Menchaca, cuando se celebraron sus dos primeras ediciones. Ahora, en 2026, se recupera con un nuevo equipo organizador formado por María Ríos, gestora cultural y comisaria de exposiciones; Marcos Tapia, docente y artista visual; y Lara Park, historiadora del arte y comisaria de exposiciones.

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Participarán un total de 14 espacios culturales y 58 artistas de distintas disciplinas. Los

espacios son: Casa de las Conchas, Colectivo Miau, Espacio Creativo María Jordano, Hermanos

Velázquez, La U Mutante, Centro de arte DA2, La Barbería Tattoo Collective, María Simavilla,Cristina Aliste, Estudio 570º, El Pasillo-Luis F. Lorenzo, Lara Ruiz, Santiago Santos y SolM Estudio.

Una de las principales novedades de esta edición estará en la sala de exposiciones de la Biblioteca Pública de Salamanca Casa de las Conchas, que se dedicará especialmente a artistas que presenten obras audiovisuales.

Además de las jornadas de puertas abiertas, la programación contará con diferentes actividades complementarias para ampliar la oferta cultural del fin de semana. Entre ellas destacan una charla con dos agentes culturales relevantes de Salamanca, un coloquio con un artista de trayectoria internacional y un concierto de clausura. También se organizará un sorteo de premios.