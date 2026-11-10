El salmantino Carlos Fortes gana el Premio MESTA 2026 por el diseño gráfico y la dirección de arte de 'Ieronimus'

El diseñador salmantino Carlos Fortes ha sido reconocido con el Premio MESTA de Castilla y León al mejor diseño gráfico y dirección de arte por su trabajo en la exposición y recorrido patrimonial Ieronimus. El galardón, concedido en la categoría de espacio efímero/conceptual, le fue entregado el pasado sábado en el Teatro Zorrilla de Valladolid durante la gala anual de estos reconocimientos.

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El premio, según apunta el Ayuntamiento de Salamanca, "distingue la investigación y el proceso creativo de un proyecto que revolucionó la oferta turística y cultural de Salamanca en 2002, cuando abrió por primera vez al público los espacios interiores y las terrazas de las torres catedralicias".

"Desde su inauguración, Ieronimus se ha mantenido como una exposición viva y evolutiva, incorporando de forma continua contenidos contemporáneos e intervenciones expositivas adaptadas al visitante", concluyen desde el consistorio.