Ecologistas en Acción invita a repensar la salud y los cuidados desde el ecofeminismo en la Casa de las Conchas

La Biblioteca Pública Casa de las Conchas de Salamanca acogerá este lunes, 16 de noviembre, a las 19:00 horas, la conferencia Salud y ética del cuidado ecofeminista.

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El acto, organizado por Ecologistas en Acción dentro de su Ciclo de Charlas de Ecología Social, estará a cargo de Alicia H. Puleo, catedrática de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Valladolid y una de las principales referentes del ecofeminismo en España.

Durante su intervención, la filósofa abordará la relación entre bienestar, ética y cuidados desde una mirada crítica que vincula la justicia social con la defensa del medio ambiente.

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