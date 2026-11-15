Ecologistas en Acción invita a repensar la salud y los cuidados desde el ecofeminismo en la Casa de las Conchas

La Biblioteca Pública Casa de las Conchas de Salamanca acogerá este lunes, 16 de noviembre, a las 19:00 horas, la conferencia Salud y ética del cuidado ecofeminista.
El acto, organizado por Ecologistas en Acción dentro de su Ciclo de Charlas de Ecología Social, estará a cargo de Alicia H. Puleo, catedrática de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Valladolid y una de las principales referentes del ecofeminismo en España.
Durante su intervención, la filósofa abordará la relación entre bienestar, ética y cuidados desde una mirada crítica que vincula la justicia social con la defensa del medio ambiente.
La sesión invitará a los asistentes a cuestionar las desigualdades actuales para situar la interdependencia y la sostenibilidad de la vida en el centro de la organización social, en un encuentro abierto a toda la ciudadanía para debatir sobre cómo construir un futuro más justo y sostenible.