Salamanca inicia la próxima semana su campaña anual de poda para conservar el arbolado urbano

El Ayuntamiento de Salamanca pondrá en marcha la próxima semana su campaña anual de poda, que se prolongará hasta la primavera con el objetivo de garantizar la buena conservación de los árboles, evitar la caída de ramas y frenar la propagación de plagas. Los trabajos, planificados por el Servicio de Parques y Jardines, se ejecutan en otoño e invierno aprovechando la parada vegetativa de las especies, lo que evita la pérdida de savia, reduce el debilitamiento del árbol e impide infecciones por hongos.

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Las actuaciones incluirán el control de ramas cercanas a fachadas, la retirada de ejemplares secos o ramas bajas que dificulten el paso peatonal, reducciones de copa y el saneamiento de arbustos en calles y plazas. Además, todos los restos vegetales se someterán a un proceso de astillado para reutilizarlos en las zonas verdes de la ciudad, mejorando la retención de agua y nutrientes del suelo y sirviendo de refugio para la pequeña fauna.

Por último, el Consistorio recuerda que, al margen de las zonas ya programadas, los vecinos pueden solicitar intervenciones en árboles que interfieran con sus viviendas a través del teléfono Salamanca 010, peticiones que serán evaluadas por los técnicos municipales para determinar su viabilidad.