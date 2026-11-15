Salamanca arranca una nueva edición de 'Educar en Familia' para apoyar la crianza de menores

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado una nueva edición del programa ‘Educar en Familia’, dirigido a padres y madres de menores que deseen adquirir habilidades para su educación y cuidado. La iniciativa consta de cuatro grupos de unas quince personas y se desarrolla durante siete sesiones semanales de hora y media, donde se abordan temas detectados por los Centros de Acción Social (CEAS) y la Sección de Infancia, así como propuestas de ediciones anteriores.

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Las sesiones se reparten en varios centros municipales según el perfil de los hijos: los jueves por la mañana en el CMI Julián Sánchez ‘El Charro’ (para menores de 6 a 11 años) y los miércoles por la tarde en el Espacio Joven (de 12 a 17 años). Además, hay dos grupos específicos para familias con menores con necesidades educativas especiales los martes en el CMI Victoria Adrados y los viernes en el CMI La Vega, ambos en horario de mañana.

A través de una metodología participativa y experiencial guiada por un formador, el programa fomenta el debate, la prevención y el apoyo mutuo entre asistentes. Según las valoraciones de convocatorias previas, este formato ayuda a disminuir factores de riesgo en el bienestar infantil y permite a las familias relativizar sus problemas al compartir inquietudes similares.