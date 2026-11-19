La Diputación de Salamanca ha presentado el número 69-70 de “Salamanca. Revista de Estudios”, una publicación que, desde su nacimiento en 1982, se ha convertido en un referente para la investigación, el estudio y la divulgación de todos aquellos aspectos relacionados con la provincia salmantina.

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El diputado de Cultura, Juan Carlos Zaballos, ha participado en la presentación de este nuevo volumen, acompañado por el director de la revista, Mariano Esteban de Vega, y la coordinadora de este número, Nieves Rupérez.

Esta nueva edición tiene carácter monográfico y está dedicada al patrimonio salmantino y a las nuevas perspectivas desde las que abordarlo, con un total de diez artículos que ofrecen una visión multidisciplinar de la riqueza cultural, histórica y documental de la provincia.

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Entre los contenidos se encuentran estudios sobre la legislación relativa a la protección del patrimonio cultural y su aplicación en Salamanca; la relevancia del patrimonio documental, con especial atención al Archivo Histórico Provincial; y el patrimonio musical de la provincia.

El volumen incorpora también investigaciones sobre las colecciones científicas, técnicas y educativas de la Universidad de Salamanca, con una perspectiva centrada en las flores, así como trabajos que profundizan en la relación entre patrimonio y religiosidad. Junto a estas investigaciones, el volumen incluye otros cuatro artículos de temática variada que amplían el recorrido por diferentes ámbitos de interés para el conocimiento de la provincia, aportando nuevas perspectivas y enfoques sobre la realidad salmantina.

Durante la presentación, Juan Carlos Zaballos ha destacado la importancia de esta publicación como herramienta para conservar y transmitir el conocimiento sobre Salamanca. En este sentido, ha señalado que “conservar nuestro patrimonio es fundamental, pero también lo es investigarlo, estudiarlo y compartir ese conocimiento con la sociedad.”

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El diputado ha subrayado asimismo que esta revista constituye una apuesta cultural y editorial consolidada de la Diputación, que durante más de cuatro décadas ha permitido acercar a investigadores, docentes, estudiantes y ciudadanos en general nuevos estudios sobre la provincia.

Como parte de su compromiso con la difusión del conocimiento, la Diputación de Salamanca mantiene accesibles a través de su página web los volúmenes de “Salamanca. Revista de Estudios” a texto completo, facilitando así su consulta por parte de cualquier persona interesada. Se han editado 200 ejemplares de este nuevo volumen, a un precio de 18 euros.