Del 23 al 30 de noviembre, la Biblioteca Pública de Salamanca – Casa de las Conchas propone una intensa agenda cultural con actividades gratuitas para todos los públicos. El calendario de esta semana combina ciclos de reflexión sobre ecología, derecho e igualdad con presentaciones de libros, coloquios audiovisuales y talleres creativos.

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Las charlas y conferencias centrarán las tardes de los primeros días en el salón de actos, siempre a las 19:00 horas. El lunes 23, Ecologistas en Acción analizará el impacto ambiental en la salud mediante las ponencias de Koldo Hernández Lozano sobre la calidad del agua y de Teresa Vicente Ramos acerca de la contaminación del aire en los entornos escolares. El martes 24 habrá doble cita: a las 17:30 horas, el escritor Txabi Arnal conversará con el público adulto dentro del VII Salón del Libro Infantil y Juvenil, y a las 19:00 horas la psicóloga Carmen Delgado abordará el sustrato común de las violencias machistas. El miércoles 25 será el turno de la catedrática Araceli Mangas Martín, quien disertará para el Ateneo de Salamanca sobre el legado internacionalista de Francisco de Vitoria.

La literatura y la creación artística tomarán el relevo en la recta final de la semana. El jueves 26 (19:00 h), la periodista Catalina Casares dará a conocer Historias para recordar, una obra impulsada por la Fundación Colisée con relatos reales de personas mayores, mientras que el viernes 27 (19:00 h) Eva Pérez Secano presentará su poemario Cristal y secano. El sábado 28 la actividad se trasladará a la mañana: a las 11:00 horas, Julio Alonso y Fernando Sánchez debatirán y proyectarán videoclips rodados en Salamanca dentro de las jornadas Inspirados por la MusSa, y a las 12:30 horas el actor Josetxu Morán dirigirá el taller literario Mi primera cita con un personaje, la única actividad de la semana que exige inscripción previa.

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