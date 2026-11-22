Queda un mes exacto para que se celebre el sorteo de la Lotería de Navidad y son muchos los que todavía siguen comprando décimos y se enfrentan a la gran incógnita: ¿cuál será el número premiado?.

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Ante esta duda, muchas personas se decantan por compran 10 décimos, cada uno acabado en una terminación diferente, sin embargo los hay que prefieren tirar de estadística y comprar números que coincidan con las terminacionaciones más repetidas en la historia del "Gordo".

Los que apuesten por esta segunda opción tienen que saber que los datos de Loterías y Apuestas del Estado revelan que el 5, 8, 0, 7 y 3 son las últimas cifras que más veces se han repetido en el primer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad.

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La cifra final menos repetida ha sido el 1. Le sigue el 2 y el 9.