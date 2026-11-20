El Conservatorio Profesional de Música de Salamanca celebrará la festividad de Santa Cecilia este fin de semana con tres conciertos.

Publicidad Publicidad

Participarán los alumnos y profesiores del centro, donde se ofrecerán obras de compositores como Johan Svendsen, Roland Dyens, Jacques Ibert, Daniel Speer y Luigi Boccherini, entre otros.

Los tres conciertos estarán abiertos al público y tendrán lugar este 20 y 21 de noviembre.

Publicidad Publicidad

El concierto de este viernes 20 de noviembre contará dos actuaciones en el Auditorio del Conservatorio, programadas a las 18.00 horas y a las 20 horas. La primera actuación será la de los alumnos e incluirá distintas formaciones instrumentales, desde agrupaciones de cámara hasta la orquesta de alumnos de cuarto a sexto curso de Enseñanzas Profesionales, que contará con Paula Vidal Barba como solista de violín y Juan Mesana como director. También participará la Big Band del Conservatorio, que interpretará piezas como ‘Chili Pepper’, de Doug Beach y George Shutack, y ‘Route 66’, de Bobby Troup.

Este mismo día a las 20:00 horas llegará el turno de los profesores, con un repertorio que incluirá obras de Franz Schubert, William Blezard, Darius Milhaud, Emmanuel Chabrier y Gustav Holst, además de composiciones tan conocidas como ‘Cinema Paradiso’, de Ennio Morricone, y ‘Por una cabeza’, de Carlos Gardel. Entre las propuestas de esta actuación destaca la interpretación de ‘España’, de Emmanuel Chabrier, acompañada de una intervención de pintura en vivo a cargo de Shin Maruyama.

El programa se completará con pasodobles, música de cine y versiones de temas de The Beatles, en una muestra de la diversidad artística del profesorado.

Publicidad Publicidad

El sábado 21 de noviembre, a las 12.30 horas, habrá un segundo concierto de los alumnos, que será un recorrido por distintos estilos y épocas, con obras de Johann Sebastian Bach, Giacomo Puccini, Claude Debussy, Frank Bridge, Joseph Haydn, Sergei Rachmaninov y Frédéric Chopin, entre otros, donde habrá interpretación individuales y en grupo con presencia de instrumentos comos la flauta, arpa, violín, viola, violonchelo y piano.