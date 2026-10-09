La exposición 'Este mundo' de Álvaro Santamaría Vicente llega al CMI Julián Sánchez ‘El Charro’

El Centro Municipal Integrado Julián Sánchez 'El Charro' acoge, hasta el próximo 30 de octubre, la exposición ‘Este mundo’ de Álvaro Santamaría Vicente, que podrá visitarse de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas, y los sábados y domingos de 10:00 a 14:00 horas.

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Tal y como apuntan desde el Ayuntamiento de Salamanca, 'Este mundo' es una exposición de las últimas obras del artista.

La muestra está compuesta por 35 piezas, muchas de ellas relacionadas con el dibujo en un sentido amplio: trabajo de cuadernos y aguadas, tinas acrílicas y otras técnicas sobre formatos medianos y grandes.

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Así, también se exponen algunas pinturas al óleo de muy reciente creación, grabados y algunos ensayos escultóricos de talla, modelado y ensamblaje.