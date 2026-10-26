Varios árboles que se encuentran en mal estado y con problemas de estabilidad en La Aldehuela y la ribera del río Tormes son retirados

Varios árboles que se encuentran en mal estado y que tienen problemas de estabilidad están siendo retirados en la Ciudad Deportiva de La Aldehuela y en la ribera del río Tormes.

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Desde el Ayuntamiento de Salamanca informan de que el desbroce y la retirada de estos árboles forma parte del 'Proyecto de restauración paisajística y acondicionamiento medioambiental del entorno natural del río Tormes para uso recreativo y turístico entre los puentes Enrique Estevan y Sánchez Fabrés', cofinanciado con fondos europeos y que cuenta con el visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).

Reposicion de Arbolado en La Aldehuela | Ayuntamiento de Salamanca

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Igualmente, se notifica que en la Ciudad Deportiva se plantará seguidamente el doble de árboles de especies autóctonas y adaptadas a las condiciones ambientales del entorno, mejorando en el futuro la generación de sombra, la regulación ambiental y térmica, la calidad del aire, el confort y la seguridad de las personas.

El principal motivo de la retirada de estos árboles era el riesgo de caída, por lo que desde el Consistorio se ha querido garantizar la seguridad de las personas que utilizan estos espacios públicos, evaluando la pérdida de resistencia en zonas de inserción, pudriciones internas, cavidades, uniones estructurales débiles y presencia de ramas secas o muertas.