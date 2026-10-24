Todo a punto para el arranque de la temporada general de caza menor: “En Salamanca es más una caza social”

Este fin de semana arranca en Castilla y León la temporada de caza menor general. Por delante quedan tres intensos meses que se alargarán hasta el 24 de enero de 2027.

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Hasta entonces, los cazadores saldrán al campo los días permitidos, que en este caso son los jueves, sábados, domingo y festivos nacional y autonómicos, con excepciones que son normas que se imponen en los cotos y que también imponen los propios cazadores en función de cómo hayan criado las especies ese año.

Desde este domingo, que es cuando comienza oficialmente la temporada, los cazadores vuelven a reiniciar los rituales que afloran en estas fechas y a recuperar los preparativos que siguen manteniendo a flote la adrenalina. “La noche de antes no se duerme pensando en la apertura de la veda”, asegura

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Javier Tendero, presidente de la Federación de Caza en la provincia de Salamanca.

Cuando amanece, los cazadores ya están en pie poniendo rumbo al primer destino que inaugurará lo que se desea como una gran temporada; los preparativos, en cambio, comienzan ya por la noche, según devela Tendero: “Piensas en tenerlo todo impoluto, las botas, el chaleco, coger los cartuchos, la escopeta y el perro al que hemos estado sacando a pasear casi todos los días del año para mantenerlo en forma hasta que llegan estas fechas”.

Sara, Mario Y Raúl, Cazadores Salmantinos En Una Jornada De Caza Donde Abatieron Perdices Y Faisanes | Federación de Caza de Salamanca

En su caso, Javier caza con un can español bretón y un setter que lo acompañan en las batidas de caza menor y un teckel cuando se trata de caza mayor. Manifiesta que el perro “es una pieza muy importante y la caza menor con perro es de las más bonitas”. No obstante, reconoce que no siempre hay que llevarlos, porque, por ejemplo, cuando se va a cazar palomas a la espera se puede hacer desde un puesto sin necesidad de llevar contigo un perro.

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La caza menor, una caza social en Salamanca A partir de ahora serán habituales las reuniones o los puntos de encuentro en pequeños municipios de la provincia donde abundan estas especies de caza menor, ya que esta actividad cinegética tiene un importante papel social en Salamanca.

“Económicamente, en Salamanca la caza menor repercute menos que en otras provincias como León o Burgos, donde se mueve mucho dinero y se paga mucho por los cotos. En Salamanca, al no tener tanta densidad de estas especies, no se paga tanto, por eso es más una caza social. Es la manera de juntar a la gente de los pueblos que viene desde las ciudades y se junta en los restaurantes y bares, pero en otras zonas se mueve un dineral terrible, a excepción de las empresas que se dedican a la suelta de perdiz, que traen a gente extranjera, como en Aldeanueva, y da de trabajar a mucha gente de la zona en los ojeos y batidas de perdiz y eso sí mueve mucha economía”, apostilla el presidente de la FC Salamanca.

Especies de caza menor por comarcas En la temporada general de caza menor se pueden abatir especies como el conejo, la liebre, el zorro, la perdiz roja, el faisán, la becada, las palomas, zorzales, avefrías, diferentes ánades, urracas y/o cornejas.

Lo que no se permite este año, según la nueva normativa, es abatir a la codorniz en la temporada general, solo en la media veda.

Las comarcas más perdiceras, según describe Tendero, son las de Peñaranda, la zona de Cantalpino, y La Armuña, aunque matiza que “dentro de cada comarca depende de donde hayan caído las tormentas este verano y la disponibilidad de agua”, apuntando que “ha sido un año muy desigual para la cría”.

La becada, por ejemplo, es un ave que habita en la comarca de la Sierra y la zona de Ciudad Rodrigo, donde explica que “ahí sí hay intereses económicos porque vienen cazadores del norte que pagan por cazar”. Luego, está el zorzal, que es muy típico de la zona sur de Salamanca, pueblos como Lagunilla o El Cerro en la Sierra de Béjar (normalmente el zorzal suele estar en los sitios donde hay olivares).

Modalidades para abatir las piezas Lo primero a tener en cuenta es que, en la caza menor, el arma que se usa es la escopeta y la munición son los cartuchos de perdigón.

El presidente de la Federación explica que la caza del zorro suele hacerse por ojeo o con perros de madriguera, que a base de acosar impulsan al zorro a salir para ser abatido. El zorro, sin embargo, es una especie que ha ido perdiendo interés por parte de los cazadores a medida que ha pasado el tiempo. “Antes había especialistas en cazar zorro porque por la piel te pagaban 5.000 pesetas, lo que ahora son 30 euros, pero que entonces era un dineral y te conseguías sacar un sobresueldo. Ahora hay gente muy especializada con perros en madriguera, pero salvo esas cuadrillas, nadie tiene ese interés por ir a cazar zorro; si te sale uno lo cazas, pero por el mero hecho de bajar el número de la población, porque ya ha perdido ese interés económico”.

La paloma va cada vez más en aumento. De hecho, es la especie más numerosa en la provincia salmantina. Se suele cazar al paso, aprovechando la marcha de los dormideros a la zona de comida que es donde las abaten, o en la modalidad conocida como el sesteo, que es cuando están belloteando y según se van levantando se van abatiendo.

Javier Posando Con Las Piezas Abatidas, Conejo Y Perdiz Y Sus Perros | Federación De Caza De Salamanca

El conejo, en el monte bajo, se caza con podencos o perros de rastro o también si es por daños en vivales con hurones y escopetas o red dependiendo de la autorización.

En el caso de la perdiz, el 90% de los cazadores lo hacen al salto al volar el bando hasta que el cazador es capaz de tirar. En este aspecto, Tendero reconoce: “La perdiz salvaje te come una media de entre 15 y 20 kilómetros para poder tirar. En sí, es el ave más complicada de abatir porque es muy lista y muy fuerte. Da muchos vuelos y es muy difícil, no solo de abatirla, sino de conseguir ponerla a tiro”.

En un coto de caza menor está permitido tirar a todas las especies. Si se esta cazando la paloma o un pato, se le puede disparar porque está permitido. Lo único, existen cotos que no dejan abatir, por ejemplo, a las liebres porque quieren dejarlas para los galgueros (esto son normas internas de cada coto).

Restricciones y principales problemáticas Además de los días estipulados por la ley nacional para cazar, que son los jueves, sábados, domingos o festivos nacionales y autonómicos, cada coto tiene sus propias normas.

“El coto al que yo voy solo permite cazar los domingos. Hay otros que no permiten la apertura de la perdiz hasta los primeros días de diciembre. Es decir, que a parte de los cupos que hay, los cazadores ponemos en todos los cotos cupos de piezas. Somos más restrictivos todavía en función de cómo esté la especie cada año; si ha venido un mal año cerramos antes lo días para cazar o no cazamos directamente. Nos gestionamos mucho las salidas en función de cómo haya venido el año de los animales”, sentencia J. Tendero.

En los días de caza también hay factores clave a tener en cuenta como es el viento, ya que la lluvia no es tan problemática, salvo las típicas molestias que genera por su incomodidad. En el caso del viento, afirma que “es clave en los perros. Hay que intentar cogerlo a favor para el pisteo”.

En cuanto a los principales problemas que generan las especies de caza menor subraya la sobrepoblación del conejo y la paloma, que son los que causan más daños en los cultivos.