Las organizaciones agrarias de Salamanca pondrán autobuses para la manifestación del 28 de octubre en Madrid

Las organizaciones agrarias de Salamanca, ASAJA, COAG y UCCL pondrán autobuses para que los agricultores y ganaderos salmantinos puedan acudir a la manifestación del próximo 28 de octubre en Madrid.

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Las entidades hacen un llamamiento a los profesionales para que acudan a la movilización nacional que busca garantizar la rentabilidad de las explotaciones y unas condiciones que "permitan vivir dignamente del trabajo del campo".

La protesta tiene cinco grandes reivindicaciones: medidas frente a los costes de producción, una PAC con presupuesto suficiente, precios justos, reciprocidad en los acuerdos comerciales y una reducción efectiva de la burocracia.

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Las organizaciones denuncian que las subidas del gasóleo, los fertilizantes, la energía y los piensos están reduciendo los márgenes de las explotaciones, sin que los productores puedan trasladar esos incrementos a los precios que perciben. Para ello reclaman un plan de choque y la implantación de un gasóleo profesional agrícola, una fiscalidad reducida y estable y una bonificación aplicada al repostar.

Otra de las principales demandas es la defensa de una Política Agraria Común con presupuesto propio y suficiente para el periodo 2028-2034, sin recortes en términos reales y que mantenga sus dos pilares: pagos directos y desarrollo rural. Las organizaciones piden que apoye a quienes producen y viven del campo y facilite la incorporación de nuevas generaciones.

Asimismo, exigen que la Ley de la Cadena Alimentaria se cumpla, con más inspecciones, recursos suficientes para los organismos de control y sanciones eficaces frente a las prácticas abusivas. Reclaman precios que respeten los costes efectivos de producción, contratos equilibrados y mecanismos de revisión cuando los gastos se disparen.

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La movilización también reclamará reciprocidad en los acuerdos comerciales con terceros países. Las organizaciones exigen cláusulas espejo efectivas, controles rigurosos en frontera, trazabilidad y un etiquetado claro del origen, para impedir que los productores europeos compitan en condiciones de desigualdad.

A estas demandas se suma una simplificación real de los trámites, la eliminación de duplicidades y de obligaciones digitales desproporcionadas. El manifiesto reclama normas técnicamente fundamentadas y viables, así como el derecho al error para que un fallo leve o sin daño no se castigue como un fraude.

La apicultura también estará presente en las reivindicaciones. Las organizaciones reclaman medidas que garanticen la rentabilidad de las explotaciones apícolas, una mayor vigilancia frente a la adulteración de la miel y un etiquetado claro de su origen. Asimismo, exigen controles eficaces sobre las importaciones para proteger a los productores y evitar la competencia desleal.