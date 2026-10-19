Estabilidad en los cereales y nueva subida en lechazos y corderos en la Lonja de Salamanca

La Lonja de Salamanca ha determinado este lunes la subida de la cebada y el centeno, con un euro de incremento, y una nueva semana de estabilidad para los precios del trigo, la avena y maíz. También sube la cotización la alfalfa empacada con tres euros, lo que deja la tonelada en 260 euros. El resto repiten la cotización.
Por su parte, la mesa de ovino ha tenido una subida generalizada de todas las cotizaciones. Diez céntimos para el lechazo de menos de 13 kilos, mientras que los que superan ese peso han subido cinco céntimos. El cordero sube cinco céntimos para los de menos de 28 kilos y diez céntimos para los de más peso.
En cuanto a las terneras, los vocales de la mesa de bovino han decidido subir los machos un céntimo en bovino de vida y el resto repiten. En bovino de carne, la estabilidad ha sido la nota dominante este lunes. Solo suben las terneras de más de 270 kilos que incrementan su precio 21 céntimos y los añojos de mas de 350 kilos que suben 17 céntimos.
En la mesa de porcino bajan el cerdo blanco y los lechones de hasta 23 kilos, que pierden 6 céntimos. El resto repiten la cotización de la semana anterior.
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