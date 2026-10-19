Ya llegan las luces de Navidad al centro de Salamanca

Salamanca empieza a vestirse de Navidad. Los trabajos para instalar la iluminación navideña avanzan por el centro de la ciudad, donde ya se están colocando los primeros elementos que llenarán de luz las calles durante las próximas semanas.

Publicidad Publicidad

La instalación del alumbrado se suma a los preparativos que comenzaron a finales de septiembre con la colocación del cableado en diferentes vías de la capital, entre ellas las calles.

La ciudad ya tiene marcada en el calendario la fecha para dar la bienvenida oficial a la Navidad. El encendido de las luces está previsto para el jueves 26 de noviembre.

Publicidad Publicidad

Hasta entonces, los trabajos continuarán en distintos puntos de Salamanca para dejar lista la decoración que acompañará a vecinos y visitantes durante la campaña navideña.