Mañueco exige a Aagesen la transferencia "sin más dilaciones" de los fondos para compensar los daños del lobo

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha remitido una carta a la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, para exigir el ingreso inmediato de los fondos destinados a compensar los daños del lobo ibérico en la ganadería y financiar medidas preventivas. Mañueco tacha de "inaceptable" el retraso acumulado en las partidas de 2025 y 2026, y solicita un calendario formal que concrete las fechas de transferencia.

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El jefe del Ejecutivo autonómico denuncia que esta inacción del Gobierno central se suma a las demoras sufridas en 2023 y 2024, a pesar de las constantes reclamaciones del conjunto de las comunidades autónomas. Asimismo, remarca que la Junta ha tenido que asumir íntegramente con recursos propios las indemnizaciones al sector ganadero durante todo 2025 para suplir la falta de financiación estatal.

Por último, Fernández Mañueco advierte de que mantener este impago traslada una carga económica desproporcionada sobre la Administración autonómica y compromete seriamente la capacidad de respuesta y respaldo que necesitan el medio rural y los ganaderos castellanos y leoneses.