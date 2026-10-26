Santa Marta programa actividades artísticas para los colegios

Los centros educativos de Santa Marta de Tormes se beneficiarán del nuevo programa de actividades del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes. Se trata de un plan de Actividades Educativas de Creatividad y Expresión Artística, una iniciativa que llevará el arte, la imaginación y el aprendizaje creativo a los centros escolares del municipio con el objetivo de fomentar el desarrollo de las capacidades de los niños desde las primeras etapas educativas.

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La propuesta contempla 20 sesiones educativas de una hora de duración, que se celebrarán desde la última semana de octubre hasta el mes de diciembre en los colegios de Educación Primaria y en las escuelas de Educación Infantil Municipal y San Blas.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento apuesta por complementar la formación de los escolares mediante experiencias educativas diferentes, en las que la diversión se convierte en una herramienta para estimular la curiosidad, potenciar la imaginación y descubrir nuevas formas de expresión.

Aprender a pensar de forma diferente a través del arte El programa parte de una premisa fundamental: la creatividad no es únicamente una capacidad artística, sino una habilidad que contribuye al desarrollo intelectual y personal de los niños y que puede resultar beneficiosa para su aprendizaje en otras materias.

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En este sentido, las actividades están diseñadas para favorecer competencias como la resolución de problemas, la concentración, la flexibilidad mental y la capacidad de encontrar soluciones originales ante nuevos retos.

Para conseguirlo, los escolares participarán en dinámicas visuales y lúdicas inspiradas en las técnicas del Test de Torrance de Pensamiento Creativo, que incluyen juegos con manchas, elaboración de collages, ejercicios de deconstrucción y retos de imaginación. La principal característica de estas propuestas es que no existe la presión de conseguir un dibujo perfecto ni una única respuesta correcta. Se trata de que los niños experimenten, exploren sus propias ideas y aprendan a expresarse con libertad, sin miedo a equivocarse.

De esta manera, el arte se convierte en un vehículo para estimular el pensamiento creativo y reforzar la confianza de los pequeños en sus propias capacidades.

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Las sesiones tendrán una duración de 60 minutos y se desarrollarán mediante una metodología especialmente participativa y dinámica, adaptada a las diferentes edades y niveles educativos.

Cada encuentro comenzará con una breve presentación de la actividad, seguida de la explicación del reto creativo y su realización práctica. Finalmente, los participantes compartirán sus trabajos e ideas con el resto de sus compañeros, favoreciendo también la comunicación, la expresión oral y el intercambio de experiencias.

Esta estructura permitirá que los escolares no solo disfruten del proceso creativo, sino que también aprendan a valorar sus propias producciones y las de los demás, en un ambiente de respeto, colaboración y libertad de expresión.

Con la puesta en marcha de este programa, el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes continúa promoviendo iniciativas educativas que enriquecen la formación de los más pequeños y contribuyen a su desarrollo integral.

La incorporación de actividades artísticas y creativas a la experiencia escolar supone una oportunidad para descubrir talentos, despertar inquietudes y proporcionar a los niños herramientas que pueden aplicar tanto en su aprendizaje académico como en su vida cotidiana.