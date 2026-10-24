Villamayor lleva su piedra y su patrimonio hasta Turquía a través de un proyecto educativo europeo

Villamayor ha llevado su patrimonio hasta Turquía a través del proyecto europeo S.T.O.N.E., una iniciativa educativa que utiliza la piedra como herramienta de aprendizaje y cooperación internacional.

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Una delegación municipal formada por las concejalas Marisol García Rivero, María José García Amaro y Lucía Aguinaldo se encuentra en la ciudad turca de Eskişehir, acompañando al profesorado del IESO Tomás Bretón durante esta primera estancia, desarrollada del 22 al 24 de octubre.

El proyecto, cofinanciado por la Unión Europea a través del programa Erasmus+, está coordinado por el instituto salmantino y cuenta con la participación del Ayuntamiento de Villamayor, el centro educativo turco Sirkeli Ortaokulu y la Universidad Osmangazi de Eskişehir.

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La arenisca de Villamayor, protagonista del proyecto La iniciativa busca relacionar el estudio de la arenisca de Villamayor con la andesita de Ankara mediante actividades de observación del patrimonio, investigación y herramientas digitales.

Durante la estancia, los participantes han recibido formación en geología y técnicas como la fotogrametría, que permite crear modelos tridimensionales a partir de fotografías. También han visitado espacios históricos como las casas tradicionales de Odunpazarı y el monumento de Midas para conocer el uso de la piedra en la arquitectura y su relación con la historia.

Los trabajos realizados servirán para desarrollar un Manual Digital de Piedra y un museo virtual STONE, recursos educativos con los que el alumnado podrá investigar y conocer el patrimonio de ambos territorios.

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