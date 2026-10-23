Santa Marta programa actividades para escolares y mayores con motivo del Día de las Bibliotecas

Santa Marta de Tormes ha diseñado un programa intergeneracional con motivo del Día Internacional de las Bibliotecas que se celebra el 24 de octubre. Se trata de una programación completa que tiene como objetivo acercar la lectura a los escolares y al colectivo de mayores.

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Las actividades arrancan el lunes 26 de octubre en la Biblioteca Municipal Antonio de Nebrija, donde alumnos de los tres colegios de Santa Marta realizarán una lectura compartida de un libro previamente seleccionado.

Los mayores toman el relevo el miércoles 28 de octubre en el Edificio Sociocultural donde construirán una Biblioteca de los Recuerdos. La actividad consiste en que cada uno de los participantes escriba historias que antiguamente se contaban en sus respectivos pueblos para posteriormente ponerlas en común y elaborar con ellas un gran árbol donde quedarán inmortalizados esos recuerdos.

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La programación se retoma el 11 de noviembre a las 20:00 horas con la presentación del videoclip ‘Mi otra orilla’ de Edwing Vladimir, rodado fundamentalmente en Santa Marta de Tormes. La visualización será en el Auditorio Enrique de Sena donde posteriormente se celebrará un coloquio y una rueda de prensa.

El programa con el que Santa Marta conmemora este día se completa con visitas de los alumnos de los colegios a la biblioteca que realizarán a lo largo de toda la semana. Además, durante todo el trimestre, estará a disposición de los usuarios de las instalaciones una exposición de la escritora y pedagoga Josefina Aldecoa.