Comienzan las obras para mejorar la impermeabilización del pabellón deportivo de Carbajosa

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha comenzado con las obras de reparación de la impermeabilización de las cubiertas planas del edificio con el fin de atajar y evitar la aparición de humedades y filtraciones.

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Estos trabajos cuentan con un presupuesto base de 20.812,00 euros (IVA incluido) y un plazo máximo de ejecución de tres semanas desde el comienzo de las obras. La finalidad principal de la intervención es restituir por completo la estanqueidad en estas superficies horizontales no transitables, donde el envejecimiento natural de los materiales y la exposición continuada a los agentes atmosféricos habían deteriorado los encuentros con paramentos verticales y petos.

En el aspecto técnico, la obra en las cubiertas planas incluye la ejecución de 65 metros lineales de nuevos encuentros impermeables mediante tabiques de ladrillo y láminas de PVC de 1,2 mm de espesor, altamente resistentes a la radiación ultravioleta. Asimismo, se procede a la impermeabilización de 200 metros lineales de cubierta plana y se colocarán 60 metros lineales de nuevos remates metálicos de chapa plegada lacada en color verde.

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