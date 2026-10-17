Santa Marta prepara una "terrorífica" programación de Halloween para todas las edades

El Ayuntamiento de Santa Marta ha presentado su programación para celebrar Halloween con actividades pensadas para toda la familia. El gran evento tendrá lugar el 31 de octubre a partir de las 19:00 horas en el frontón cubierto con la jornada ‘Halloween familiar’, que incluirá animación con personajes terroríficos, zancudos, taller de tatuajes, photocall y discoteca móvil. El punto fuerte será un gran concurso de disfraces que repartirá 750 euros en premios entre categorías individuales, grupales y al disfraz más original.

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Los mayores también contarán con una agenda especial en el Edificio Sociocultural, que arrancará el 22 de octubre con un taller de calabazas a las 17:00 horas. A esto se sumará un bingo especial el martes 27 a las 17:30 horas y un baile festivo el 30 de octubre a las 19:30 horas con reparto de limonada y pastas.

Por su parte, el comercio local se sumará a las celebraciones la tarde del 30 de octubre con la iniciativa “Busca tu escoba y haremos truco o trato”, que permitirá a los participantes conseguir caramelos en las tiendas del municipio. Además, para dinamizar las compras, los comercios locales sortearán 100 euros entre las personas que consuman en el municipio hasta el 2 de noviembre.