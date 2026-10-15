Concurso de disfraces y de decoración de casas, así será el Halloween de Doñinos

El Ayuntamiento de Doñinos ha abierto el plazo de inscripción para participar en los dos concursos que se han organizado para celebrar Halloween. En concreto, se ha convocado un concurso de disfraces que se celebrará el mismo día 31 de octubre a partir de las 19:00 horas en el marco de una programación más amplia que se prolongará desde primera hora de la tarde hasta la noche.

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Las inscripciones podrán formalizarse hasta el 26 de octubre a través de un formulario de Google (que se podrá consultar en la página web del Ayuntamiento), ya sea en la categoría infantil, individual o grupal, o en la categoría de adultos, también individual o grupal.

Por otro lado, también se ha convocado un concurso de decoración de casas que contempla tres premios de 200, 150 y 100 euros respectivamente, y que se celebrará el jueves 29 de octubre desde las 20:00 y hasta las 22:00 horas. La inscripción se puede formalizar también hasta el 26 de octubre de forma presencial en el departamento de Cultura o a través del correo cultura@ayto-doninos.com entregando el Anexo I de las bases, que también se pueden consultar en la web.

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Además de estos dos concursos temáticos, el Ayuntamiento ha elaborado una completa programación para celebrar Halloween el sábado 31 de octubre. La jornada dará comienzo a las 17:00 horas con la actividad ‘Entrenamiento de monstruos’ dirigida a niños de entre 3 y 12 años que deberán inscribirse previamente a través de la página del Ayuntamiento.

A las 18:15 horas dará comienzo la elaboración de piñatas dirigida tanto a niños como a familias que se realizarán por grupos de edad. A continuación, dará comienzo el pasacalles desde el Centro Polivalente hasta el pabellón, donde se celebrará el concurso de disfraces que contará con photocall ambientado para que las familias de Doñinos inmortalicen la gran noche de Halloween, una velada que se cerrará con la discoteca a cargo de Directo 21.