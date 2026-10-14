Los colegios Pablo Picasso y La Ladera de Carbajosa tendrán paneles solares fotovoltaicos

Los alumnos del programa de Acción de Formación y Empleo (AFE) "Autoconsumo Carbajosa" están ejecutando la instalación de paneles solares fotovoltaicos en las cubiertas de los colegios de educación infantil y primaria CEIP Pablo Picasso y CEIP La Ladera, donde han recibido la visita del alcalde, Pedro Samuel Martín, y del concejal de Obras, Ángel Manso.

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Los ocho alumnos que están en formación han diseñado e instalado unas estructuras metálicas auto-portantes y sistemas de anclaje perimetral a medida. Gracias a esta solución de ingeniería que han desarrollado de forma adaptada a la arquitectura del centro, el montaje de los paneles solares se realizará aprovechando los elementos de la cubierta. De este modo, evitan por completo tener que taladrar, perforar o alterar las fachadas de los colegios, garantizando el máximo respeto a la estética original del edificio y previniendo futuros problemas de humedades o filtraciones.

Una actuación que completa las instalaciones en los centros escolares de la localidad ya que en un taller de empleo anterior los alumnos instalaron paneles en el CEIP Reina de Castilla de la localidad y es ahora cuando se acomete esta mejora en los otros dos centros escolares.

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El programa, promovido por el Ayuntamiento de Carbajosa en colaboración con el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL), ofrece a sus integrantes un contrato de trabajo desde el primer día, percibiendo el Salario Mínimo Interprofesional mientras adquieren una cualificación especializada en un sector de alta demanda como es el de las energías renovables.