Última oportunidad pra difsrutar de una velada astronómica en Santa Marta

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes celebra el próximo viernes, 16 de octubre, la última velada astronómica en la Isla del Soto enmarcada en la propuesta los ‘Caminos hacia el cielo’ que se ha desarrollado durante la primavera y el verano, tras presentar la iniciativa en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), bajo el lema ‘Santa Marta Sorprende’.

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Este programa ofrece una propuesta diseñada para emocionar y conectar con los visitantes a través de experiencias que integran naturaleza y arte de forma innovadora y sostenible, con especial atención al público familiar.

La velada del próximo viernes servirá como clausura a un programa que se ha desarrollado por primera vez en Santa Marta de Tormes y que ha contado con numerosos curiosos y aficionados al mundo astronómico, en un año donde este tipo de turismo ha sido clave debido al eclipse solar del pasado mes de agosto.

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Estas experiencias se incluyen en las propuestas municipales que ofrecen a vecinos y visitantes un turismo sostenible y cultural que une arte, naturaleza y ciencia.

La actividad dará comienzo a partir de las 20,30h en el espacio situado junto al Centro de Interpretación de la isla. La duración prevista será de aproximadamente una hora y media, periodo en el que los visitantes tendrán oportunidad de conocer con más detalle los conceptos astronómicos, además de realizar la observación astronómica del cielo mediante telescopios.

Quienes se acerquen a la isla también tendrán oportunidad de aprender a reconocer algunas constelaciones y conocer con más detalle algunas curiosidades del universo.