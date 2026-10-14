Aves, mamíferos e insectos fotografiados en total libertad: la exposición que muestra la vida salvaje de ecosistemas como el de Cabrerizos

Diferentes aves, mamíferos e insectos que han sido fotografiados en plena libertad serán expuestos en una exposición en la Sala de exposiciones del Centro Cultural Municipal de Cabrerizos durante todo el mes de octubre.

Publicidad Publicidad

La inauguración tendrá lugar este miércoles a las 19:30 horas por el autor Víctor Manuel Pedraz Sierra, dedicado desde hace tres décadas a la fotografía de la naturaleza.

Dos Ejemplares Macho De Cabra Montés Luchando En La Peña De Francia. Imagen Autoría De Víctor Manuel Pedraz Sierra

Publicidad Publicidad

Las 34 imágenes que se podrán ver son fruto de un trabajo de cuatro años, impulsado por el amor que tiene el autor hacia los animales y la naturaleza y también por la inquietud de dar a conocer aquello que no se ve.

El fotógrafo relata que la idea de mostrar a través de imágenes la vida salvaje de algunos animales que se encuentran cerca de nosotros es porque se dio cuenta de que había vecinos que desconocían la existencia de algunos de los animales que habitan en nuestro ecosistema. De ahí, el nombre de la exposición: "Lo que no se ve también existe".

El Fotográfo Víctor Manuel Pedraz Sierra En La Peña De Francia

Publicidad Publicidad

Respecto a la realización de estas imágenes indica que ha sido un trabajo costoso, que requiere de muchas horas de dedicación, seguimiento de rastros, observaciones y mucho tiempo de espera para conseguir la instantánea idónea del animal en su entorno.

Uno de sus principales retos, todavía pendiente, es fotografiar al tejón que habita en Cabrerizos. Sin embargo, por ahora, en esta muestra se podrán ver otras especies como la cabra montés, la gineta o el caballito del diablo, una imagen muy peculiar que representa el momento de la reproducción entre dos ejemplares que simulan un corazón.

Las imágenes que componen la muestra han sido realizadas en Cabrerizos, la Sierra de la Culebra, Somiedo (Asturias) o la ribera de la Arlanza (Burgos).