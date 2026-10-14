Un circo de pesadilla toma Pelabravo por Halloween: ya se han reservado un tercio de las entradas

Pelabravo volverá a convertirse en escenario de una experiencia terrorífica este Halloween con una nueva edición de Terror Pelabravo. En esta ocasión, el circo será el protagonista de un pasaje del terror inmersivo y teatralizado que abrirá sus puertas los próximos viernes 30 y sábado 31 de octubre en el Espacio Más, a partir de las 19:30 horas. La expectación ya se deja notar y la organización ha vendido un tercio de las entradas disponibles, por lo que recomienda adquirirlas con antelación para evitar quedarse fuera.

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La propuesta está organizada, un año más, por un grupo de voluntarios formado por familiares y amigos que trabajan durante meses para transformar las instalaciones y ofrecer una experiencia diferente. Bajo la temática circense, los visitantes se adentrarán en un recorrido en el que los personajes y la ambientación de un circo irán dejando paso a escenas cada vez más inquietantes.

El pasaje está diseñado para grupos de seis personas, que recorrerán cinco estancias antes de enfrentarse a un largo laberinto que servirá como colofón final de la experiencia. El recorrido combinará la interpretación teatral con momentos de terror más intenso y bizarro, en los que los gritos, los golpes y los sustos serán protagonistas.

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La organización recomienda la actividad para mayores de doce años, debido a la intensidad de algunas de las escenas. El objetivo es que los participantes se sumerjan en una historia en la que la atmósfera y los personajes del circo esconden una cara mucho más oscura de lo que cabría esperar.

Un bosque, un monasterio o un pueblo marcado por un accidente nuclear Cada edición de Terror Pelabravo plantea una temática diferente para sorprender a quienes se atreven a participar. En años anteriores, el pasaje ha trasladado a los visitantes a escenarios tan distintos como un bosque, un monasterio, un matadero de animales o un pueblo afectado por un accidente nuclear. Este año, el universo circense toma el relevo con una nueva ambientación que busca convertir un espacio asociado al espectáculo y la diversión en un lugar en el que los visitantes no puedan bajar la guardia.