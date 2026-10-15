El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ya ha abierto al público el parque infantil ubicado en la avenida Asturias tras un proceso de acondicionamiento de este espacio lúdico que ha servido también para incorporar nuevos elementos de juego ya a disposición de los usuarios.

Gracias a una inversión de 13.624 euros ha sido posible reacondicionar el juego central compuesto de varios módulos para el disfrute de los más pequeños con tobogán, zona de columpios y zona para trepar, instalado todo ello sobre un pavimento continuo de colores.

Además, se han incorporado al parque dos nuevos elementos de juego: una gran pirámide de cuerdas y un original rocódromo compuesto por tres figuras geométricas acopladas entre sí. Por último, también se ha reacondicionado la valla perimetral y uno de los postes que delimitan este espacio infantil.

El parque infantil de la avenida Asturias cuenta también con otra zona de columpios, dos muelles y un minitobogán para los más pequeños. Además, los usuarios también tienen a su disposición un minicampo de fútbol delimitado por una valla de madera.