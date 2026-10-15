La Semana de la Biblioteca incluye talleres, castañada y cuentacuentos en Carbajosa

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada, a través de su Concejalía de Biblioteca, inicia la esperada Semana de la Biblioteca, que se celebrará del 19 al 25 de octubre. Durante toda la semana, los usuarios de la biblioteca podrán disfrutar de iniciativas permanentes como la exposición "Libros Singulares" (obras tridimensionales y sorprendentes), el mural colaborativo "¡Felicidades, Biblioteca!" y el juego "Enigma de la Biblioteca", que esconde un regalo para quienes descifren la frase oculta en la pizarra. Además, la campaña "Castañas Lectoras" premiará cada préstamo o alta de usuario con un ticket canjeable por castañas asadas para el viernes 23 de octubre.

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Programación:

Martes 20 de octubre:

• Cuentacuentos Especial "La Biblioteca Nocturna" en el Aula 4 del Centro Cultural. Habrá dos pases: la Sesión 1 a las 17:30h (para nacidos en 2022/23) y la Sesión 2 a las 18:30h (para nacidos en 2019/20/21).

Miércoles 21 de octubre:

• "Historias que cobran vida: una aventura interactiva de cuentos y realidad aumentada" (de 8 a 11 años) en el Aula de Informática, de 19:00h a 20:30h.

• "Más allá de la Estantería" (organizado por Cibercarba), un juego en la Biblioteca a las 18:30h para aprender a buscar autores, títulos y dominar el manejo de tejuelos y firmas de forma divertida.

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Jueves 22 de octubre:

• Bebecuentos Especial "Mil Colores" en el Aula 4 del Centro Cultural (de 6 a 36 meses). Sesión 1 a las 17:30h y Sesión 2 a las 18:15h.

Viernes 23 de octubre:

• Cuentacuentos "Otoño y Castaña" a las 18:00h en el Aula 4 del Centro Cultural (a partir de 4 años, entrada libre hasta completar aforo).

• Castañada: Recogida del premio lector a las 19:00h en los soportales del Centro Cultural.

Sábado 24 de octubre:

• "Completa el Tablero" a las 12:00h en la Ciudad de los Niños, con retos literarios para menores de 8 a 12 años.

• "Página 0" a las 18:30h en el Centro Joven. Un espacio de encuentro con libros, pelis, cómics y juegos dirigido a los jóvenes nacidos entre 1996 y 2012.