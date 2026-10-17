Villamayor propone dos días "para pasarlo de muerte" en Halloween

Villamayor se prepara para recibir a brujas, fantasmas, vampiros y demás criaturas con ganas de pasarlo bien. Las diferentes concejalías del Ayuntamiento han preparado una programación especial de Halloween para los días 30 y 31 de octubre, con actividades gratuitas que invitan a vecinos y visitantes a disfrutar de una celebración cada vez más arraigada en el municipio.

Publicidad Publicidad

La propuesta va más allá de la noche de Halloween. El objetivo es ofrecer alternativas de ocio durante estas jornadas sin colegio y contribuir a facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. Porque los pequeños pueden dar algún que otro susto con sus disfraces, pero organizarse cuando no hay clase no debería convertirse en una película de terror.

La programación comenzará el viernes 30 de octubre, a las 12:00 horas, en el Aula de Cultura, con el Concurso de Disfraces de Halloween, organizado por Ciudad de los Niños, con categorías individual y grupal. Las personas interesadas podrán inscribirse a través del correo electrónico ciudaddelosninosvillamayor@gmail.com. Será el momento de sacar del armario las mejores galas del más allá y demostrar que la imaginación también puede dar mucho miedo.

Publicidad Publicidad

Esa misma tarde, entre las 18:00 y las 21:00 horas, el Pabellón Dori Ruano acogerá el Túnel del Terror, organizado por CASJUVI y ADOSVI. Las entradas, gratuitas, deberán recogerse en CASJUVI, en la plaza de San Juan, de martes a sábado, de 17:00 a 19:00 horas. Una cita para quienes se atrevan a comprobar si son tan valientes como aseguran antes de entrar.

El sábado 31 de octubre, la diversión continuará con actividades infantiles de Halloween, de 11:00 a 14:00 horas, en el Pabellón Dori Ruano, destinadas a niños y niñas de 3 a 12 años. Esta propuesta permitirá a los más pequeños disfrutar de una mañana de entretenimiento en el municipio, ofreciendo a las familias un recurso más para organizar estos días sin actividad lectiva.

Como broche final, el mismo pabellón celebrará los Bailes de Muertos, de 19:30 a 21:30 horas, abiertos a todos los públicos. Una ocasión para mover el esqueleto, en el sentido más literal de la expresión, y compartir una tarde de convivencia y diversión.

Publicidad Publicidad

El Ayuntamiento de Villamayor anima a participar en esta programación, íntegramente gratuita y abierta al público, atendiendo a las edades indicadas para las actividades infantiles.