Una caravana de coches clásicos pasará por Carbajosa

La 'Spain Classic Raid' pasará por Carbajosa. La localidad salmantina acogerá el inicio de la tercera etapa de dicha prueba de vehículos clásicos. La 'Spain Classic Raid' es la prueba más larga de Europa con 170 equipos inscritos (la cifra más alta en la historia del evento).

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El Recinto Ferial de Carbajosa será el punto de encuentro donde se concentrará esta multitudinaria caravana de automóviles, que transforma los caminos de España en un gran museo del automóvil en movimiento.

Vecinos, visitantes y aficionados al motor podrán acercarse a las instalaciones para contemplar de cerca los vehículos antes de su partida, programada de forma escalonada entre las 9:45 y las 11:45 horas del lunes, con destino a Ávila.

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