Túnel del Terror, discoteca móvil y talleres, así será el Halloween de Carbajosa

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada, en colaboración con el Centro Joven, Cibercarba y diversas entidades locales, ha diseñado un completo programa de actividades lúdicas y culturales para celebrar Halloween 2026, ofreciendo alternativas de ocio seguro, creativo y terrorífico para niños, jóvenes y familias.

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El grueso de las celebraciones se repartirá en distintas localizaciones municipales, adaptando cada espacio a las necesidades de las actividades programadas. Destaca en la programación el Túnel del Terror "La Feria Maldita", que tendrá lugar el 31 de octubre. Una actividad pensada para los más valientes y una de las más esperadas por los jóvenes. El Túnel del Terror está recomendado para mayores de 12 años. Esta experiencia inmersiva estará organizada por el Centro Joven Carbajosa en el Pabellón Municipal. Las entradas se pueden adquirir de forma anticipada a través de la plataforma oficial: https://eventos.carbajosadelasagrada.es/#eventos-carbajosa

Además durante todo el mes habrá un punto de lectura "Terrorífico" en la Biblioteca Municipal que ha organizado una selección especial de lecturas inspiradas en el miedo, el misterio y lo sobrenatural. La Fábrica de Fantasmas será el 30 de octubre. Se trata de un innovador taller de creación de hologramas para niños de 8 a 13 años. Se realizará en el Aula de Informática de 18:00 h a 19:30 h (requiere inscripción previa en el aula).

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