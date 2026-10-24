Un pasacalles del terror protagonizará el día previo a la noche de Halloween en Aldeatejada

El municipio de Aldeatejada realizará un pasacalles del terror por el pueblo hasta llegar al frontón municipal, que es donde se centrarán todas las actividades con ambientación terrorífica y disfraces el día previo a la noche de Halloween.

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El viernes 30 de octubre a las 20:00 horas, tanto niños como mayores podrán participar en el pasaje del terror con chocolate con churros e hinchables al finalizar. Además, a lo largo de toda la tarde se podrá participar en decorados temáticos y de personajes terroríficos. Así, el frontón se convertirá en un escenario "de miedo" con música, pirotecnia, malabares y espectáculos de fuego.

Cartel de Halloween en Aldeatejada. Ayuntamiento de Aldeatejada

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El pasacalles será a las 18:30 horas. Por otro lado, y con el fin de favorecer la conciliación familiar, durante el Día del Docente, que se celebra el próximo, los niños del municipio podrán participar en el Día sin Cole inspirado en Halloween con servicio de madrugadores y tardones.

El Ayuntamiento ha estipulado un precio de ocho euros para los niños empadronados en Aldeatejada y de once euros para los no empadronados (a partir del segundo hermano inscrito, los no empadronados abonarán el mismo precio que los empadronados).