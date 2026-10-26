El Sistema Nacional de Salud contará con una nueva especialidad: 'Enfermería de Críticos, Urgencias y Emergencias', así lo ha informado este lunes la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS), que ha acordado iniciar la tramitación.

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Se trata de una especialidad que estará orientada a la atención de personas en situaciones de riesgo vital y de alta complejidad clínica, abarcarcando los cuidados críticos, las urgencias hospitalarias y las emergencias.

Desde el Ministerio de Sanidad apuntan que esta nueva especialidad supondrá "un avance en el reconocimiento de las competencias específicas de las enfermeras que trabajan en unidades de cuidados críticos, servicios de urgencias y dispositivos de emergencias". También se indica que "su actividad exige detectar con rapidez el deterioro de los pacientes, manejar tecnología sanitaria avanzada y prestar cuidados en situaciones que requieren decisiones y actuaciones inmediatas".

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Entre las competencias que plantea la propuesta de esta especialidad figuran la clasificación de pacientes según su prioridad asistencial, la valoración clínica y la detección de signos de compromiso vital. También incluye la aplicación de medidas de soporte vital y los cuidados vinculados a la ventilación asistida y otras técnicas de soporte avanzado, junto con la coordinación de traslados sanitarios y la respuesta ante incidentes con múltiples víctimas y catástrofes.