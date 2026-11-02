Villamayor renovará el Camino del Ahogado con una inversión de 48.000 euros

El Ayuntamiento de Villamayor ha iniciado las obras de renovación del pavimento del Camino del Ahogado, una vía municipal que conecta el casco urbano con las urbanizaciones de Los Almendros y El Juncal y que presenta baches e irregularidades en el firme.

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La actuación cuenta con una inversión máxima de 48.000 euros y contempla la aplicación de una nueva capa de aglomerado asfáltico en un recorrido de aproximadamente 1.190 metros, desde el Camino de Gudino hasta la conexión con El Juncal.

La mejora beneficiará especialmente a los cerca de 600 vecinos de Los Almendros, así como a los residentes de El Juncal, al facilitar los desplazamientos sin necesidad de utilizar la carretera SA-300.

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