Santa Marta mejora el firme del aparcamiento de la calle Ricardo Marcos

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha concluido la mejora del firme del solar habilitado como aparcamiento situado en la intersección de las calles Don Cristóbal y Ricardo Marcos. Se trata de una parcela de 3.500 metros que puede acoger hasta cien vehículos en un lugar estratégico, muy cerca del Ayuntamiento, dos centros educativos y la zona deportiva.

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Esta zona de estacionamiento está también en las proximidades del casco urbano y, por tanto, de la zona comercial y de buena parte de los establecimientos de hostelería.

El convenio suscrito entre el Ayuntamiento de la localidad y el propietario de la parcela ha permitido eliminar los baches y hundimientos del terreno de tierra sobre el que se ha extendido una capa de grava para posteriormente compactar la superficie y evitar acumulaciones de agua y barro, así como posibles daños en los vehículos que suelen hacer uso de este aparcamiento.

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