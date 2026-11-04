Santa Marta renueva el césped del patio del colegio Miguel Hernández

El Ayuntamiento de Santa Marta ha sustituido las zonas más deterioradas del césped artificial que se encuentra en el patio exterior del Colegio Miguel Hernández, una actuación destinada a mejorar el estado de estas instalaciones y ofrecer unas superficies en mejores condiciones para el uso diario de los escolares.

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La intervención se ha centrado en dos espacios concretos del recinto educativo: la zona exterior de las instalaciones de Educación Infantil y la superficie situada entre la pista de atletismo y la cancha de baloncesto, junto a los vestuarios. Se trata de áreas que presentaban un mayor desgaste debido al uso continuado y que necesitaban una renovación para mejorar su estado y funcionalidad.

Los operarios han realizado unos trabajos previos para localizar las zonas más dañadas y proceder a la instalación del nuevo césped retirado del campo de fútbol por no ser apto para la práctica deportiva profesional pero sí para el uso ordinario en los centros educativos.

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El material utilizado procede del campo de fútbol Alfonso San Casto, que estrenó nuevo terreno de juego el pasado verano. Con motivo de esta renovación, se retiraron un total de 3.550 m2 que se irán reubicando de manera progresiva según las necesidades de otros espacios municipales.

Esta intervención permite dar una segunda vida a un material que todavía puede cumplir una función útil en instalaciones donde no se requieren las mismas exigencias técnicas que en un campo destinado a la competición deportiva. Su aprovechamiento permite mejorar otros espacios públicos y educativos, al tiempo que se evita desechar un recurso que conserva unas condiciones apropiadas para otros usos.