Javi Medina: "No me han dado un ultimátum, me transmiten máxima confianza"

Javi Medina expresaba el dolor del vestuario de Unionistas tras el fallecimiento de Jesús de Miguel, ex goleador del equipo charro, y también pedía un gran partido para homenajear al delantero.

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El fallecimiento de Jesús de Miguel. “En primer lugar, quería darle el pésame a la familia de Jesús y a los compañeros del Tenerife, que es una semana de luto en el mundo del fútbol. Yo tuve la suerte de enfrentarme a ese gran jugador en el campo y lo más bonito que podemos hacer es una victoria que vaya para él”.

¿Se debería jugar esta jornada? “Es una decisión difícil porque no depende de nosotros. Lo más bonito que podemos hacer por Jesús es dedicarle una victoria”.

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Semana dura tras la derrota en Extremadura. “Pasar página, la pasamos en Extremadura. Era un partido muy difícil a nivel anímico tras la derrota en Copa. En casa somos muy fuertes y la sensación es que aquí nos acercamos a lo que queremos. Fuera de casa hay que dar un paso adelante. Aquí en casa sí lo estamos consiguiendo”.

¿Cómo se encuentra él? “Con la máxima confianza en todos los partidos. Los primeros fueron difíciles porque no conseguíamos ganar y nos levantamos. Luego volvemos aquí y tenemos la exigencia máxima. No nos gusta estar en puestos de descenso. Hay que aceptar la situación”.

¿Tiene un ultimátum? “No me han dado un ultimátum, me transmiten máxima confianza. Tenemos que confiar desde dentro en lo que hacemos. Antonio, el presi, los vicepresidentes… todos mantienen la calma. Todos fuimos de la mano a hacer la plantilla. Entiendo que ellos tienen que demostrar más confianza que nunca”.

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La pubalgia de Juanma Lendínez. “Le impide entrenar sin dolor y hay que reiniciar ese proceso. El chico entrenaba y se encontraba molesto. Hemos decidido darle dos semanas. Las pubalgias puede ser una debilidad de la movilidad de la cadera”.

¿Qué jugadores de la cantera completarán la convocatoria? “Vendrá Huguito con nosotros”.