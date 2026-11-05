Álex Gil se apunta a volver al verde en dos meses y deja claro: “No tengo dudas en el equipo ni en Javi Medina”

Álex Gil sufrió una rotura del peroné ante la Cultural Leonesa. Pero la grave lesión no ha frenado la actitud positiva del centrocampista abulense, que ya fija su vuelta al verde en dos meses y que deja clara la confianza en el equipo y también en el entrenador Javi Medina.

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¿En qué punto se encuentra de su lesión? “Va evolucionando bastante bien. Estoy en el proceso de quitar las muletas y así empezar a tener más carga en el tobillo. Así llegaré al plazo de 40 días para que suelde el hueso. Tengo pocas molestias en el día a día”.

¿Cuándo espera volver al verde? “La idea es encontrarme bien para la vuelta, si los plazos suelen ser dos meses. Por plazos, hay que ver una vez que empiece a correr para estar seguro, pero yo creo que, en diciembre o enero, estar al 100%. Más que tiempos, es sensaciones. Sería el mejor regalo de Reyes”.

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La acción de su lesión. “Fue una mala acción, porque me desestabilizo y cuando caigo noté un crack. Rápido me cogí el tobillo, porque pensé que estaba para el otro lado, pero fue menos de lo que pensaba”.

Había recuperado la titularidad. “Las lesiones nunca vienen en buen momento. Pero forma parte del juego y entran dentro de las posibilidades. Hay que tener actitud positiva siempre”.

Un habitual en el día a día a pesar de la lesión. “Hay que apoyar a los compañeros y aporto en el día a día con mi alegría. Nosotros nunca dejamos de creer y tenemos confianza plena en que esto va a salir bien. Todo son dinámicas y la cara de la moneda no nos está saliendo. No tengo dudas en el equipo ni en Javi Medina”.

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