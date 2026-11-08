Nombran sheriff a una salmantina en un condado de casi un millón de habitantes de Estados Unidos

Desde hace años, Salamanca tiene a una de las personas más importantes en el ámbito nacional e internacional en la lucha contra el bullying y el ciberbullying. Carmen Guillén, presidenta de la asociación charra que combate esta lacra social, ha recibido un nuevo nombramiento internacional, en este caso como autoridad en los Estados Unidos de América.

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Y es que desde el condado de Worcester, en Massachusetts, han querido dar la importancia que se merece la lucha contra esta causa, nombrando como sheriff del lugar a Guillén, que podría ser llamada a formar parte de los comité de emergencia nacional que decreten en Estados Unidos. Un cargo que reconoce, además, como autoridad a la salmantina en el país estadounidense.

Uno de los mayores logros que se consigue con este reconocimiento es el de ser el primer nombramiento como sheriff por la lucha contra el bullying y el ciberbullying, poniendo en el centro de la posible solución a las instituciones públicas, que son las que tienen que darse la mano para batallar contra esta lacra social. Según reconocía la presidenta a SALAMANCA24HORAS, este premio lo recoge con “mucha ilusión, que mi trabajo llegue a Estados Unidos y que sea reconocido allí es algo muy positivo”.

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Carmen Guillén recibe el nombramiento como sheriff en Salamanca

Todo se ha podido realizar gracias al I Congreso Internacional Científico-Cultural y de Transferencia Social ‘Acoso escolar. Voces contra el silencio’, un lugar de reunión que ha servido para debatir sobre las soluciones a este problema y quién tiene que ponerlas por delante, acogiendo personalidades de máximo nivel en cuanto a investigación, práctica profesional, experiencia asociativa, acción institucional y participación ciudadana para así analizar el acoso escolar y el ciberacoso desde perspectivas educativas, sociosanitarias, jurídicas, tecnológicas y comunitarias.

Este reconocimiento se suma a otros tantos que tiene la salmantina, tanto en España como en el resto del mundo. Sin ir más lejos, el pasado 7 de septiembre recibía el Premio Internacional "Eslabón de la Cadena de la Paz" de la mano de la Doctora Laura Mónica Navarro, directora del Instituto Argentino de Derechos Humanos, un reconocimiento que distinguía el compromiso de Guillén durante todos estos años en la lucha contra el acoso escolar.

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A esto, se suma ser la presidenta de la Federación Española de Asociaciones contra el Acoso Escolar a nivel estatal, Premios por la Solidaridad Colectiva en 2023 o ser ponente de varias universidad en materia de acoso, trabajando, además, con instituciones y gobiernos. Asimismo, cabe destacar que gracias a su labor ha sido condecorada como Honoris Causa de de instituciones académicas como la Universidad Alva Edison de México, la Universidad de Tlaxcala, FECIG, Institutos Iberoamericanos de Estudios o el Colegio de Valladolid, entre otros.

Congreso pionero en Castilla y León y reconocimiento a ASCBYC Con el I Congreso Internacional Científico-Cultural y de Transferencia Social ‘Acoso escolar. Voces contra el silencio’ se abre un antes y un después en Salamanca, sobre todo con la buena acogida que ha tenido tanto por las entidades públicas como por las privadas e incluso profesionales del ámbito. Según indicaba la propia presidenta, las felicitaciones llegaban incluso desde fuera de España, convirtiendo a Salamanca en la capital de la lucha contra el acoso.

Aquí se han dado cita profesionales y representantes de diferentes países, en un encuentro que también sirve para estrechar lazos con otras organizaciones y así ampliar la lucha contra el bullying y el ciberbullying que sufren cientos de niños en España en el día a día. De este modo, el trabajo realizado en Salamanca, en muchas ocasiones pionero a nivel nacional, servirá como experiencia en otras regiones o naciones.

En palabras de Guillén: “Este congreso ha aportado mucho, sobre todo para que se vea el nivel que tenemos en Salamanca y de que se vea el nivel de lo que se está haciendo en otros lugares del mundo”. Desde otras universidades y colegios internacionales, ha servido también para reconocer a ASCBYC en el ámbito nacional e internacional.

El reconocimiento que se le entrega a Carmen Guillén, que jurará el cargo en los próximos días, también sirve como expansión internacional de la lucha que se hace en Salamanca. Y es que simplemente la asociación está hermanada con otras tantas instituciones. Sin ir más lejos, se acaba de firmar un convenio con otras naciones como son Argentina, México, Estados Unidos, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Emiratos Árabes Unidos, Australia, Reino Unido (con Inglaterra y Gales), India, República Dominicana, Colombia y Alemania.

Con esta unión, se busca compartir conocimientos, además de experiencias y estrategias de trabajo que sirvan para luchar contra el acoso y el ciberacoso, ante un mal, que además, se innova con el tiempo y en el que surgen nuevas formas de hacer sufrir a los más pequeños de la casa.

El congreso, además, no ha nacido únicamente para realizarse este año, sino que ante la predisposición que ha habido por el resto de países, según explica a SALAMANCA24HORAS la propia Carmen, ya hay compromisos internacionales de cara a 2027. De este modo, se sigue reconociendo, también, el trabajo que se realiza desde Salamanca.

Así pues, no solamente se han celebrado todos los años que lleva trabajando ASCBYC en Salamanca, sino que así se pone en valor la prevención, sensibilización, asesoramiento y acompañamiento a menores y familias.

Tan solo los trabajos realizados este año, han conseguido llegar a un total de 836 menores de 12 centros educativos, tanto con charlas como talleres para conocer qué es el acoso y, sobre todo, qué hacer en caso de presenciarlo.