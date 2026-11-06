Rescatado en estado muy grave un escalador burgalés

El equipo de Protección Civil y bomberos del Gobierno de Cantabria, junto a personal sanitario del Servicio Cántabro de Salud (SCS), han rescatado en estado muy grave a un escalador, vecino de Burgos y de 33 años, que ha caído desde 40 metros en la cueva de Cuevamur, en Ramales de la Victoria.

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El 112, recibía el aviso sobre las 17:28 horas, momento en el que se han movilizado todos los servicios de emergencias para rescatar al varón. Al ser al atardecer el rescate, finalmente se ha tenido que hacer por tierra, atendiendo tanto el médico como el rescatador de la aeronave en el propio lugar.

Más tarde, ha sido evacuado en una camilla hasta un aparcamiento cercano, donde esperaba una ambulancia para trasladar al hombre al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.